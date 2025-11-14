Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Генеральный директор Росатома и глава МАГАТЭ обратили особое внимание на восстановление внешнего электроснабжения станции

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в Калининграде. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

"В продолжение крупного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Рафаэлем Гросси в сентябре на Мировой атомной неделе обсудили вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Особое внимание стороны уделили вопросу восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС после ремонта двух высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская" и "Ферросплавная-1". Генеральный директор госкорпорации "Росатом" поблагодарил Гросси и экспертов МАГАТЭ за усилия, предпринятые для обеспечения прекращения огня со стороны киевского режима с целью проведения ремонтных работ. Были обсуждены вопросы осуществления ротаций и проведения совместных с Ростехнадзором мероприятий на площадке ЗАЭС", - говорится в сообщении Росатома.

Как отмечается в сообщении, Рафаэль Гросси поделился своим пониманием ситуации вокруг ЗАЭС. В свою очередь, Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о текущем состоянии ЗАЭС, а также о мерах, принимаемых Росатомом и российскими ведомствами для обеспечения безопасной эксплуатации станции в условиях непрекращающихся провокаций со стороны Украины. В ходе переговоров были затронуты также значимые международные события, представляющие интерес для госкорпорации "Росатом" и МАГАТЭ.

С российской стороны во встрече приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев, а также представители МИД России и Росгвардии.