Медведев призвал заключать соглашения о борьбе с электоральным колониализмом

Такие документы могут включать договоренности об оказании взаимного консультационного содействия в области наблюдения за выборами, отметил зампред Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Подписание межпартийных соглашений и меморандумов поможет в борьбе с электоральным колониализмом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

"Один из наиболее значимых практических результатов нашей совместной работы может быть в подписании межпартийных соглашений и меморандумов о борьбе с электоральным колониализмом на полях заседания нашего с вами постоянного комитета", - сказал Медведев.

Такие документы, по его мнению, могут включать договоренности об оказании взаимного консультационного содействия в области наблюдения за выборами, чтобы их "не пытались потом делегитимировать, ссылаясь на нарушение каких-то там стандартов, которые сами себе западные страны выдумывают", о направлении для работы партийных и национальных мониторинговых делегаций, а также о борьбе с внешним вмешательством.

"Призываю участников нашего с вами движения подготовить и подписать аналогичные соглашения между собой", - сказал Медведев. По его словам, это позволит создать пакет документов, на базе которого можно будет разработать проект многостороннего международного договора.