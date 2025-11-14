Захарова: киевский режим ставит задачей уничтожение своих граждан

МИД Украины собирается добиваться экстрадиции украинцев из ЕС, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Киевский режим теперь ставит своей одной из основных задач уничтожение собственных граждан, МИД Украины планирует добиваться экстрадиции украинцев из стран Европейского союза. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Задача [Владимира] Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, - подчеркнула она. - МИД Украины намерен в контактах с руководством НАТО и Европейского союза добиваться экстрадиции на Украину граждан этой страны, содержащихся в местах предварительного заключения или отбывающих наказания в исправительных учреждениях этих государств".

По словам Захаровой, теперь уже невозможно отрицать, что одной из поставленных "агрессивным Западом или мировым меньшинством в виде либеральных западных режимов стоит именно уничтожение населения Украины".

"По-другому или иначе это как-то объяснить или дешифровать невозможно", - заметила она.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что на Банковой "очень хорошо понимают, что те граждане, которые находятся сейчас на территории Европы, будут моментально уничтожены, потому что они не имеют никакой подготовки и, самое главное, желания и стремления защищать свою как бы родину, которую захватил киевский режим".

"Ровно поэтому им нужно еще больше людей. Потому что задача - не защищать Украину, не возвращать, как они это формулируют, территории и регионы, задача вообще не связана ни с какой конструктивной деятельностью даже в их исполнении, - уточнила дипломат. - Задача только одна - уничтожать Украину, граждан это страны , экономику, потому что они ставят ее в зависимость от чудовищных по своим условиям западных кредитов и обязательств, уничтожать ее землю, которая уже заражена всем - от ГМО до объединенного урана, вывозить эту землю, уничтожать здравый смысл, мораль и нравственность, потому что они буквально ликвидируют собственную же историю, веру и религию".

"Уничтожение всего, что связано с Украиной, ее гражданами, культурой, наследием, ценностями - вот это и является задачей Зеленского и всей этой шайки", - констатировала Захарова.