Медведев выдвинул Петрова из ЕР на пост секретаря движения против колониализма

Председатель "Единой России" выразил надежду, что в обновленный состав Постоянного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма войдут представители некоторых политических партий государств Африки, а также Глобального черного центра

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает замглавы исполкома "Единой России" Владимира Петрова на пост ответственного секретаря Постоянного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!". С инициативой на заседании структуры выступил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Прошу коллег рассмотреть возможность утвердить обновленный состав Постоянного комитета, - обратился он. - Мы рассчитываем на то, что в него войдут представители ряда политических партий государств Африки, а также Глобального черного центра"."Будем рады видеть коллег на наших встречах в качестве полноправных членов Постоянного комитета", - добавил Медведев.

Председатель "Единой России" указал на необходимость избрания ответственного секретаря Посткома движения. "Мы предлагаем на этот пост заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимира Петрова", - выдвинул кандидатуру политик.

По словам Медведева, на встрече предстоит утвердить состав экспертного совета движения и перечень его рабочих групп. "Их четыре этих группы всего - по борьбе с экономическим, электоральным, гуманитарным и правовым неоклониализмом", - перечислил председатель "Единой России".