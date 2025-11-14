Эксперт Степанов: операция США "Южное копье" может обернуться против них самих

Присутствие в стране практически 30% населения, имеющего латиноамериканские корни и многочисленные родственные связи с гражданами Венесуэлы, Кубы и Колумбии, создает "питательную среду" для потенциального внутреннего взрыва, заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Последствия операции "Южное копье" против наркокартелей латиноамериканских стран, о начале которой ранее объявил военный министр США Пит Хегсет, с большой долей вероятности рано или поздно ударят по самим Штатам и их вооруженным силам, не имевшим за последнее время реального боевого опыта. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Вопрос, кого поразит "Копье", во многом будет определяться серьезным накопительным обратным эффектом этой агрессивной и во многом преступной авантюры. Сжатие пружины в рамках давления на страны Латинской Америки, не желающие подчиняться Вашингтону, не может происходить бесконечно. Негативная реакция может выразиться в очень серьезных локальных боевых действиях и как результат существенных потерях для Вооруженных сил США. Если реально оценивать боевую подготовку, то армия США в последнее время не имела полноценного боевого опыта, действуя стандартно дистанционно против разрозненных и слабо подготовленных оппонентов", - сказал эксперт.

Он уточнил, что страны региона, на суверенитет которых покушается Вашингтон, имеют в распоряжении серьезный оборонительный инструментарий, способный оказать сопротивление в случае наземных операций. В свою очередь боевики наркокартелей, ранее проходившие подготовку в спецлагерях силовых структур самих США в качестве потенциальных прокси, а в настоящее время получающие реальный боевой опыт в составе спецподразделений ВСУ и ГУР, возвращаются в Южную Америку с реальными навыками ведения современной войны, в том числе применения различных типов ударных и разведывательных дронов. На определенном этапе данное "детище" американских спецслужб может выступить уже против самих Вооруженных сил США.

Степанов отметил, что угроза для США носит не только внешний, но и внутренний характер. Присутствие в стране практически 30% населения, имеющего латиноамериканские корни и многочисленные родственные связи с гражданами Венесуэлы, Кубы и Колумбии, создает "питательную среду" для потенциального внутреннего взрыва и многочисленных диверсий в самих США. В перспективе любой внешний конфликт может быстро приобрести острый внутрисоциальный и межэтнический оттенок, дестабилизируя обстановку и формируя протестную активность в отдельных штатах.

Эксперт обрисовал географию очагов потенциальных региональных конфликтов. Первой мишенью, исходя из публичных заявлений военно-политического руководства США, станет Венесуэла, после чего конфликт с высокой долей вероятности перекинется на Колумбию, затронет Кубу, Никарагуа, приграничные штаты Мексики. Данная цепь событий формирует экзистенциальные угрозы и для третьих стран - ключевых региональных игроков. В первую очередь, дестабилизация ударит по Бразилии, вынужденной реагировать на хаос у своих границ и потоки беженцев.

"В целом неизбежен высочайший градус антагонизма со стороны местного населения по отношению к США", - резюмирует эксперт.

О "Южном копье"

Военный министр США объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями. Руководить ей будет Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион, а также специально созданное для этой операции объединенное соединение. Подробности операции не сообщаются, однако глава американского военного ведомства заявил, что миссия призвана защитить США, устранить наркотеррористов из Западного полушария и обезопасить страну от наркотиков.