Депутат Володацкий: за подготовками терактов в России стоит британская разведка

ФСБ продолжает активно работать, предотвращая огромное количество терактов, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подготовку терактов в РФ готовят и курируют службы британской разведки совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Украины и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из Центральной Азии.

"Терактов в РФ пресекается много, их готовят ГУР, СБУ и разведка английская - MI-6, которая активно работает и разрабатывает все акции на территории Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ФСБ в настоящее время активно работает, предотвращая огромное количество терактов. "ФСБ вылавливает этих подонков, которые продаются за 20 серебрянников", - уточнил депутат ГД.

По данным ФСБ России на август, правоохранительные органы в 2025 году предотвратили в России 172 теракта, в том числе девять нападений на образовательные организации.