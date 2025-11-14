Журналистов Костюченко и Кривошеева признали иноагентами

В реестр также включили экономиста Рубена Ениколопова

Редакция сайта ТАСС

Елена Костюченко © Максим Новиков/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минюст России включил в реестр иностранных агентов бывшую журналистку "Новой газеты" Елену Костюченко, журналиста, бывшего сотрудника "Коммерсанта" Кирилла Кривошеева и экономиста Рубена Ениколопова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Е. Г. Костюченко распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. <...> К. С. Кривошеев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. <...> Р. С. Ениколопов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении.

Костюченко с 2005 по 2023 год являлась корреспондентом в газете "Новая газета", с 2022 по 2023 год была специальным корреспондентом интернет-издания "Медуза" (Meduza, признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Минюст также внес в реестр иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Форпост".