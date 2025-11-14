Медведев назвал востребованным движение "За свободу наций"

Это связано с влиянием бывших метрополий, отметил замглавы Совета безопасности РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Движение "За свободу наций" востребовано в мире, так как многие страны чувствуют по отношению к себе практики бывших колониальных держав. Об этом председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам по итогам второго заседания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

"Движение "За свободу наций" или борьбы с колониальными практиками оказалось востребованным. Оно молодое, но тем не менее большое количество стран принимает в нем участие. Почему? Потому что они до сих пор испытывают на себе влияние бывших метрополий, то есть колониальное влияние", - сказал Медведев.