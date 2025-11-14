Медведев: "антироссийский гнойник" может вскрыть сам украинский народ

Зампред Совбеза РФ отметил, что украинцам "осточертела эта бандеровская клика"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 14 ноября. /ТАСС/. Гнойник, который образовался в Европе и используется против РФ, будет вскрыт - это могут сделать американцы, европейцы или сам украинский народ, которому "осточертела эта бандеровская клика". Об этом журналистам заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами в ответ на вопрос ТАСС о дальнейших политических перспективах Владимира Зеленского.

Говоря о будущем Зеленского, он процитировал свой пост, где написал, что, скорее всего, "паяц еще подергивается на ниточках, или марионетка еще немножко попляшет".

"Совершенно очевидно, что все равно этот [украинский] гнойник, который образовался в Европе и, в конечном счете, используется против нас, он будет вскрыт. Кто это сделает, поживем - увидим. Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт 21 века. Так что его судьба абсолютно очевидна", - отметил Медведев.