ТАСС: украинские нацисты опасаются нового "майдана"

В российских силовых структурах отметили, что в случае победы протестующих нацисты потеряют влияние, финансирование, а Украина в ускоренном режиме будет скатываться в военную диктатуру

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители украинских националистических движений боятся предстоящих протестов на фоне громкого коррупционного скандала в стране. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов. Например, известный нацист [Дмитрий] Корчинский, призывающий к ужесточению мобилизации, заявил, что среди организаторов серьезные люди, политики и мэры городов. Есть еще один момент. Потенциальный успех нового "майдана" моментально обнулит предыдущий и его идеи. Этого больше всего опасаются украинские нацисты", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае победы протестующих нацисты потеряют влияние, финансирование, а Украина в ускоренном режиме будет скатываться в военную диктатуру.

Тем не менее представитель силовых структур подчеркнул, что украинское руководство ранее уже позаботилось о снижении протестного потенциала. По его словам, все неугодные действующей власти люди либо уехали за границу, либо насильно отправлены на фронт.