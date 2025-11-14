Постпредство РФ: резолюция России по Газе приветствует положения плана Трампа

Российский проект также отмечает неустанные усилия посредников, включая США, говорится в комментарии дипведомства

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Российский проект резолюции по Газе приветствует соответствующие положения комплексного плана президента США Дональда Трампа, которые привели к прекращению огня, а также отмечает неустанные усилия посредников, включая США. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ООН в связи с подготовкой российского проекта резолюции Совета Безопасности.

"Цель нашего проекта видим во внесении поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Подчеркиваем, наш документ не идет вразрез с американской инициативой - напротив, в нем отмечаются неустанные усилия посредников - США, Катара, Египта и Турции, без которых долгожданное прекращение огня и освобождение заложников и задержанных было бы невозможно. Приветствуются и соответствующие положения Комплексного плана президента Д. Трампа, которые привели к прекращению огня, освобождению заложников и удерживаемых лиц, обмену телами погибших, возобновлению гуманитарного доступа и гумпомощи", - говорится в комментарии.