В ГД предложили увеличить штрафы чиновникам за злоупотребление полномочиями

Размер наказания нужно поднять существенно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СР) направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с предложением повысить штрафы за злоупотребление должностными обязанностями. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу сообщить позицию министерства юстиции в отношении целесообразности существенного повышения штрафов по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в документе.

Ранее правительство РФ внесло законопроект об увеличении штрафов за ряд экономических преступлений. По мнению депутата, штрафы для чиновников необходимо увеличить в той же степени.

По действующему закону, за злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.