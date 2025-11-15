Якушев: санкционная политика ЕС ухудшает жизнь европейцев

Секретарь генерального совета "Единой России" считает, что санкционный курс европейских элит стал одной из причин снижения экономической устойчивости ЕС

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Политика давления и санкций, проводимая руководством Евросоюза, уже негативно сказалась на благосостоянии европейских граждан. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, выступая на симпозиуме "БРИКС - Европа" в Сириусе.

По его словам, санкционный курс европейских элит стал одной из причин снижения экономической устойчивости ЕС. "Политика изоляции и санкций, которую проводят нынешние руководители Евросоюза, не идет на пользу гражданам европейских государств", - отметил Якушев.

Он подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов стал ударом по промышленности Европы. "Такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала", - сказал он.

Якушев также напомнил, что в Брюсселе формируется "образ врага" в отношении России, что используется как оправдание роста военных расходов. "Ведущие государства Евросоюза выступают за продолжение горячей фазы конфликта на Украине. Под такими предлогами они наращивают оборонные бюджеты и тем самым снижают уровень жизни своих граждан", - заявил он.

Политик подчеркнул, что в этих условиях возрастают риски дальнейшей деградации европейской экономики. Он отметил, что многие европейские политические силы, представленные на симпозиуме, выступают за возвращение к прагматичному диалогу. "Все более очевидно, что отказ от сотрудничества с Россией подрывает конкурентоспособность Евросоюза", - резюмировал Якушев.