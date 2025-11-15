Захарова: МОК растоптал принцип "спорт вне политики" в угоду западной русофобии

Официальный представитель МИД России прокомментировала отказ МОК в аккредитации российским журналистам на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) растоптал основополагающий принцип олимпийского движения "спорт вне политики" в угоду русофобской политике Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с отказом МОК в аккредитации российским журналистам на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ответ дипломата опубликован на сайте МИД РФ.

"МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада. По вине этой структуры российские журналисты уже не в первый раз сталкиваются с подобными ограничениями при освещении спортивных событий глобального масштаба, таких как Олимпийские игры", - указала она.

По словам дипломата, всякий раз руководящие органы олимпийского движения "прикрывались позицией страны, принимающей мировые состязания, позиционируя себя в качестве безропотного исполнителя".

"Однако если раньше МОК с напускной стыдливостью и неловкостью ссылался на позицию страны-хозяйки, то теперь он сам выдумывает несуществующие причины, по которым отказывает в доступе к соревнованиям нашим корреспондентам", - отметила она.

Захарова назвала причину, по которой МОК отказал в аккредитации журналистам из РФ - "ряд других российских журналистов уже получил аккредитацию на Олимпиаду-2026" - смехотворным по форме и позорным по содержанию.

"Эта нелепая отговорка есть не что иное, как очередное проявление русофобской позиции, которую сознательно и последовательно пропагандирует эта структура с самыми плачевными последствиями для олимпийского движения и идеалов олимпизма, в основе которых - полный отказ от политиканства в спорте, в том числе в спорте высоких достижений", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что, проводя ущербную политику "двойных стандартов" и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии.

"Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями, которые должны быть доступны для всеобщего просмотра", - добавила она.

По словам дипломата, РФ исходит из того, что профильные международные структуры, включая ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, "дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК, который в очередной раз идет на грубое нарушение принципа равного доступа к информации и плюрализма СМИ в угоду узкоконъюнктурным интересам ряда псевдодемократий, включая принимающую Олимпиаду Италию".

"В случае игнорирования ими этого постыдного инцидента будем расценивать их бездействие как очередной пример предвзятости и дисфункциональности", - заключила Захарова.