Слуцкий обсудил с европарламентариями отношения между Россией и ЕС

Стороны обсудили перспективы возможного восстановления диалога

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером на форуме "БРИКС - Европа". В ходе встречи поднимались темы отношений между РФ и ЕС, а также перспектив возможного восстановления диалога, сообщил ТАСС лидер партии.

"Встретились с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург) на полях форума "БРИКС - Европа". Эти мужественные люди снова не побоялись приехать в Россию, несмотря на колоссальное давление и угрозы на уровне европейских структур и ряда национальных правительств стран Старого Света", - сообщил Слуцкий.

По его словам, в ходе встречи произошел обмен оценками и взглядами по проблематике трека РФ - ЕС, в том числе по вопросам искусственного затягивания партией войны украинского конфликта, защиты исторической правды и традиционных ценностей и перспектив возможного восстановления диалога.

Слуцкий отметил, что находится в постоянном контакте с членами Европейского парламента, ведется работа по воссозданию формата Дума - Европарламент. Также он подчеркнул, что все больше европарламентариев тянутся к диалогу с российской стороной.

"Европейцы далеко не едины в навязываемой им брюссельским истеблишментом русофобии. Все больше политиков Европы "прозревают", понимая необходимость взаимодействия с Россией как самой большой страны нашего общего европейского континента", - отметил он.