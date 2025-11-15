Медведчук не планирует участвовать в выборах в Госдуму

Политик отметил, что сосредоточен на работе своего общественно-политического движения "Другая Украина"

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", политик Виктор Медведчук заявил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах депутатов Государственной думы. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что участие в федеральной кампании не входит в круг его задач.

"Я не планирую участия в выборах Государственной думы. Даже на новых территориях. Я не вижу перед собой такой задачи, находясь в России", - сказал Медведчук.

Он отметил, что сосредоточен на работе своего общественно-политического движения "Другая Украина", целью которого назвал объединение украинцев вокруг общих интересов и представления их позиций. "Это важно сегодня для меня как для политика. Более того, я не считаю, что должен адаптироваться к российской политике", - добавил он.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий Госдумы предыдущего созыва - 20 сентября.