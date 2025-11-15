Путин и Лукашенко условились встретиться в Бишкеке и в конце года в Петербурге

Кроме того, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам телефонного разговора условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке и на традиционной встрече лидеров стран - участниц СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что встречи запланированы на конец 2025 года.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, и обсудили актуальные международные темы.