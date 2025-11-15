Посольство РФ: в отношениях России и США приоткрылось "окно возможностей"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне заявило о появлении "окна возможностей" для нормализации отношений с США на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования.

"В современном многополярном мире, где нет места претензиям на единоличное лидерство, тем более на фоне отвергаемой администрацией [президента США] Дональда Трампа либерал-глобалистской модели "миропорядка, основанного на правилах", в отношениях России и США как великих держав приоткрылось "окно возможностей" для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования. Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой российского диппредставительства по случаю 92-й годовщины установления дипломатических отношений между СССР и США. В посольстве напомнили, что "92 года назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между СССР и США", что послужило "новой вехой в истории взаимодействия двух стран, корни которого уходят в начало XIX века".