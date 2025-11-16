Ушаков: санкции уйдут на второй план в случае проведения саммита РФ и США

Для этого необходимо достичь принципиальной договоренности между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров, подчеркнул помощник президента России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Достижение договоренностей о встрече лидеров РФ и США отодвинет на второй план многие политические и технические сложности. Так ответил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, не помешают ли проведению встречи в Будапеште наложенные на российских политиков санкции.

"Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план", - указал Ушаков.