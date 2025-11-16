Россия осудила преступления СБР против мирного населения в Судане

Москва отметила необходимость прекращения кровопролития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва осуждает преступления, совершенные движением "Силы быстрого реагирования" (СБР) в суданском городе Эль-Фашер, отмечает необходимость прекращения кровопролития. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы дипведомства Сергея Вершинина с послом Судана в России Мохаммедом Сирраджем.

"Основное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с акцентом на необходимость скорейшего прекращения кровопролития и запуска полноформатного политического процесса для достижения устойчивого урегулирования кризиса в стране. Сергей Вершинин подчеркнул, что в Москве осуждают преступления, совершенные в г. Эль-Фашере в отношении мирного населения после его перехода под контроль Сил быстрого реагирования", - указали в дипведомстве.

Вершинин также "подтвердил принципиальную позицию России в пользу сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Республики Судан".

"Кроме того, состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога", - уточнили в МИД.