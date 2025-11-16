Посольство РФ в Бельгии назвало ложью заявления Брюсселя об ударах по Украине
Редакция сайта ТАСС
16:28
БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Бельгии прокомментировало антироссийские заявления вице-премьера и министра иностранных дел страны Максима Прево.
"Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, - абсолютная ложь", - говорится в комментарии российского диппредставительства.
В нем также отмечается, что само заявление вице-премьера - ярчайший пример политики "двойных стандартов" и введения в заблуждение собственного населения.
Ранее Прево в X осудил "массированные удары России по Украине", утверждая, что под удар якобы попали гражданские объекты.