Посольство РФ в Бельгии назвало ложью заявления Брюсселя об ударах по Украине

Заявление вице-премьера Максима Прево диппредставительство считает ярчайшим примером политики "двойных стандартов"

Глава МИД Бельгии Максим Прево © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Бельгии прокомментировало антироссийские заявления вице-премьера и министра иностранных дел страны Максима Прево.

"Утверждения, будто Москва целенаправленно бьет по гражданским объектам, уничтожает невинных людей, включая детей, - абсолютная ложь", - говорится в комментарии российского диппредставительства.

В нем также отмечается, что само заявление вице-премьера - ярчайший пример политики "двойных стандартов" и введения в заблуждение собственного населения.

Ранее Прево в X осудил "массированные удары России по Украине", утверждая, что под удар якобы попали гражданские объекты.