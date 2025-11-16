Эксперт Розенталь: Трампу нужна венесуэльская кампания для поддержания рейтингов

Директор Института Латинской Америки РАН считает, что американский лидер хотел бы добиться поставленных целей без силового вмешательства

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эскалация напряженности вокруг Венесуэлы нужна президенту США Дональду Трампу для усиления своих позиций в истеблишменте, при этом американский лидер хотел бы добиться поставленных целей без силового вмешательства. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

"Вряд ли Венесуэла изначально входила в стратегию Трампа. Я думаю, что это давление, которое мы наблюдаем последние несколько месяцев, скорее связано с внутренней политикой США и задачами по усилению собственных позиций в истеблишменте. Условно говоря, по получению голосов кубино-венесуэльских диаспор и конгрессменов или получению голосов "ястребов" в истеблишменте", - отметил эксперт.

В качестве другой возможной ключевой цели он назвал намерение "получить преимущества для американских компаний или выдавить российский, китайский капитал из страны". "Я абсолютно не убежден, что дело только в нефти, возможно, торг идет за что-то еще, - продолжил Розенталь. - Но только для Белого дома наиболее оптимально получить какие-то преимущества, не прибегая к силе. И в этом смысле, я думаю, что это типичная политика Трампа - давить на своего оппонента по переговорам, но оставлять ему какое-то поле для маневра, чтобы потом получить необходимое".

Вероятность боевых действий

По словам аналитика, Трампу может быть близок принцип, согласно которому "хорошим словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто хорошим словом". "Я думаю, что шанс на то, что произойдет какое-то боестолкновение, достаточно велико, учитывая, что американцы сделали так много, наговорили так много, что очень сложно сейчас отступить", - указал Розенталь. При этом он обратил внимание, что одних авиационных ударов "вряд ли будет достаточно для того, чтобы серьезно изменить положение вещей", а венесуэльская армия в случае необходимости способна оказать достаточное сопротивление американской стороне.

"Венесуэльская армия достаточно сильная по латиноамериканским меркам: 123 тыс. человек, очень серьезная и сильная современная российская и китайская техника. Но насколько венесуэльский персонал обучен хорошо, насколько они готовы сопротивляться - это неизвестно. Теоретически, конечно, венесуэльцы могут оказать сопротивление американцам. Вопрос - насколько это сопротивление будет серьезным", - пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что "если сопротивление все-таки произойдет, и будут жертвы среди американских военнослужащих либо потеря техники, то это окажет очень негативный эффект и на привлекательность Трампа, и на его восприятие в США".

Об американских угрозах Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.