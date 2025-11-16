Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Индии

Главы внешнеполитических ведомств обсудят важнейшие темы двусторонних отношений, в том числе по вопросам сотрудничества в рамках БРИКС, ООН, ШОС и G20

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар проведут переговоры 17 ноября в Москве, главы внешнеполитических ведомств обсудят предстоящие политические контакты и сверят часы по ключевым мировым сюжетам.

Ранее о запланированной встрече Лаврова и Джайшанкара сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "17 ноября, в понедельник, состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Индия, который будет находиться в Москве в качестве главы официальной делегации своей страны для участия в заседании Совета глав правительств [государств - членов] Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что главы внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят текущие и предстоящие политические контакты, рассмотрят важнейшие темы двусторонних отношений, а также проведут сверку часов по ключевым международным и региональным сюжетам, в том числе по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ООН и Группы двадцати (G20).

Министры наверняка затронут тему подготовки визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Как сообщал российский лидер, его поездка планируется в начале декабря. В республике состоится 23-й ежегодный российско-индийский саммит. В преддверии предстоящего мероприятия Путин поручил правительству проработать варианты развития торгово-экономических отношений с Индией, включая вопросы логистики, проведения расчетов и устранения дисбаланса в торговле.

Москва и Нью-Дели в ходе государственного визита российского лидера в Индию в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ стал основой для регулярных саммитов и развития многосторонних механизмов сотрудничества по целому ряду направлений - политическому, военно-техническому, экономическому и других. В 2010 году статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства.