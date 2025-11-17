Пушков заявил, что Обама рискует попасть в тюрьму

Глава комиссии СФ по инфорполитике также назвал экс-президента США "нарциссом, манипулятором и демагогом"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы нацразведки страны Тулси Габбард, оснований для уголовного преследования достаточно. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Глава комиссии СФ по информационной политике обратил внимание на заявление Габбард о передаче в Минюст США данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить государственный переворот.

"Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", - написал Пушков.

В июле Габбард опубликовала отчет, в котором говорилось, что администрация Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.