Лавров: Мерц и его единомышленники не усвоили уроки Нюрнберга

Это доказывают заявления канцлера ФРГ о стремлении сделать Германию вновь сильнейшей армией Европы, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении сделать Германию вновь сильнейшей армией Европы свидетельствуют о том, что он и его единомышленники не извлекли уроки из Нюрнбергского процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии Первому каналу.

"Самое печальное - это то, что все происходящее давно уже наблюдается в Германии. Десять лет точно. Стали замечать смену настроения у наших немецких собеседников, и смысл был такой: "Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны". И вот сейчас, когда пришел канцлер Мерц и гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы, это показывает, что никакие уроки не извлечены, по крайней мере господином Мерцем и его единомышленниками", - отметил глава дипведомства РФ.