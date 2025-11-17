ТАСС: замгенпрокурора Лопатин возглавит Судебный департамент при ВС РФ

Председатель Верховного суда Игорь Краснов 14 ноября уволил гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова, возглавлявшего эту структуру с мая 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Глава судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде РФ возглавит заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин, сообщил в понедельник ТАСС источник.

"Подтверждаю", - сказал собеседник агентства.

Лопатину 63 года, занимает должность заместителя генпрокурора РФ с 2011 года.

14 ноября стало известно, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Владислава Иванова, возглавлявшего эту структуру с мая 2024 года. До этого он руководил Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа.

Глава Судебного департамента при ВС РФ назначается и освобождается от должности председателем Верховного суда России с согласия Совета судей РФ.

Судебный департамент занимается обеспечением деятельности судебной системы России - от ее финансирования, материального и социального обеспечения судей, организации строительства зданий судов до утверждения технического описания мантии судьи. Годовой бюджет департамента превышает 330 млрд рублей.