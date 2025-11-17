МИД РФ: вторая министерская конференция Россия - Африка пройдет в Каире

Встреча состоится до конца года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка состоится в Каире до конца 2025 года. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к запуску международного пресс-тура "ТАСС-Африка: путь дружбы".

"Именно торгово-экономическому сотрудничеству будет посвящена вторая министерская конференция Россия - Африка, которая пройдет до конца этого года в Каире. И я надеюсь, что она станет важным этапом качественной подготовки третьего саммита Россия - Африка, который намечен на следующий год", - указала она.

Довгаленко также отметила, что российская сторона плотно работает с африканскими партнерами над встречей.

"Мы сейчас вместе с африканскими коллегами плотно работаем по подготовке этого мероприятия", - сказала она.

Довгаленко также отметила, что Россия рассчитывает на активное участие партнеров из Африки. "Мы рассчитываем на то, что наши африканские друзья, а также главы исполнительных структур, региональных интеграционных объединений примут активное участие в этом мероприятии", - сказала Довгаленко.

"Я уже упоминала о том, что стоит задача наращивания торгового, инвестиционного, экономического, отраслевого сотрудничества, то помимо традиционных вопросов - внешнеполитических и международной повестки дня - большое внимание будет уделено именно этому блоку вопросов при обсуждении в Каире", - указала дипломат.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.