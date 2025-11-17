ЕР приостановила членство экс-главы новгородского Минсельхоза

Виктора Витвицкого обвинили во взятках в особо крупном размере

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, говорится в сообщении партии.

"В связи с поступившей информацией о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Витвицкого президиум регионального политического совета в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2020 по 2025 гг. обвиняемый, занимая руководящие должности в региональном министерстве сельского хозяйства, получил от предпринимателей взятки на общую сумму свыше 6,5 млн рублей за совершение незаконных действий, связанных с получением грантов и поддержкой фермеров на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, обвиняемый за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов предпринимателей, возникающих в процессе фермерской деятельности, в том числе при взаимодействии с иными государственными органами региона.

15 ноября Витвицкого заключили под стражу на 2 месяца в рамках предварительного расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".