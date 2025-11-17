Участник СВО возглавил один из комитетов в новом правительстве Ленобласти

Вячеслав Плешаков до сентября 2025 года проходил службу в ВС РФ, он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Участник специальной военной операции Вячеслав Плешаков возглавил комитет государственного жилищного надзора и контроля в новом правительстве Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, о новых назначениях в правительстве Ленинградской области, которое формируется после выборов губернатора, объявил глава региона Александр Дрозденко.

"Новое лицо в команде - Вячеслав Плешаков - до сентября месяца проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью "За отвагу" и медалью Суворова, принимал участие в специальной военной операции. Участник президентской программы "Время героев", проходил стажировку в Ленинградской области, по итогам которой ему было предложено прийти на работу в Команду47", - передала пресс-служба слова губернатора.

Дрозденко также назначил двух вице-губернаторов: внутреннюю политику будет курировать Константин Патраев, а за блок безопасности будет отвечать Ярослав Серов. Председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области назначен Денис Беляев.

Ранее Дрозденко назначил в региональном правительстве новых руководителей блоков по экономике, социальной политике и топливно-энергетическому комплексу.