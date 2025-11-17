Медведев прибыл на слет "Молодой гвардии "Единой России"

Мероприятие проходит в МТС Live Холле в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл на всероссийский слет "Молодой гвардии "Единой России", передает корреспондент ТАСС. Его появление встретили аплодисментами - в зале собрались 2,5 тыс. активистов движения со всех регионов страны.

Слет молодогвардейцев, посвященный 20-летию молодежного крыла партии, проходит в МТС Live Холле в Москве.

Помимо Медведева, на слет прибыли и другие представители федеральной и региональной власти. Среди них - полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета Владимир Якушев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также губернаторы, сенаторы и депутаты Госдумы.

МГЕР основана в 2005 году и за 20 лет стала крупнейшим молодежным политическим объединением, реализующим проекты в сфере гражданской активности, патриотического воспитания и общественного контроля. В ней насчитывается более 200 тысяч активистов.

По словам участников, юбилейный слет должен стать точкой запуска новых инициатив, направленных на расширение работы движения в регионах.