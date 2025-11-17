Главы МИД России и Ирана сверили часы по иранской ядерной программе

Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Ирана Аббас Арагчи сверили часы по иранской ядерной программе в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Арагчи.

"Состоялась полезная сверка часов по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - отметили в министерстве.

Лавров и Арагчи "продолжили заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на содействие разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами". При обсуждении палестино-израильского урегулирования министры подчеркнули важность достижения устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе и необходимость полного учета имеющихся решений о создании палестинского государства в текущей работе Совета Безопасности ООН.

Кроме того, главы МИД "выразили глубокое удовлетворение повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях, способствующих дальнейшему расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства".