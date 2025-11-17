Госдума 19 ноября обсудит законопроекты о поддержке матерей-героинь

Председатель ГД Вячеслав Володин назвал многодетные семьи настоящим и будущим России и сообщил, что власти продолжат создавать условия для содействия им

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 19 ноября рассмотрят во втором чтении два законопроекта, направленных на поддержку матерей-героинь. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании 19 ноября рассмотрим во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что инициативы подготовлены во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей с детьми. "Рождение, воспитание десяти детей - это подвиг и весьма тяжелый труд. Важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, продолжим создавать все условия для их поддержки", - добавил он.

Одной из инициатив предлагается предоставить комплекс мер социальной поддержки матерям-героиням. Второй законопроект позволит ввести для них дополнительное материальное обеспечение. Звание "Мать-героиня" присуждают женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей.