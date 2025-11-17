Сенатор Никонорова: слова Трампа о Венесуэле похожи на "пропагандистский маневр"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах с Венесуэлой выглядят как "пропагандистский маневр" и попытка скрыть реальную линию Вашингтона, которая заключается в наращивании силового давления. Такое мнение выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.
"Разговоры Трампа о возможных переговорах с Венесуэлой выглядят скорее попыткой прикрыть реальную линию Вашингтона, которая, как мы видим из анализа публикаций в СМИ, заключается в наращивании силового давления. Пока американские корабли и подлодки заходят в Карибское море, а новостные заголовки сообщают о тайных операциях ЦРУ, подобные заявления о дискуссиях выглядят больше как пропагандистский маневр", - сказала сенатор ТАСС.
Венесуэле, по мнению Никоноровой, вряд ли стоит рассчитывать на реальный переговорный процесс с Америкой, которая в то же время обсуждает планы ударов по венесуэльским объектам. "Вашингтон по-прежнему стремится диктовать свои условия", - подчеркнула она.
Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы рассчитывает на переговоры с США. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из штата Флорида 16 ноября.
Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.
По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.