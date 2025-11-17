Сенатор Никонорова: слова Трампа о Венесуэле похожи на "пропагандистский маневр"

Заявления президента США возможных переговорах выглядят как попытка скрыть реальную линию Вашингтона, считает замглавы комитета СФ по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах с Венесуэлой выглядят как "пропагандистский маневр" и попытка скрыть реальную линию Вашингтона, которая заключается в наращивании силового давления. Такое мнение выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

"Разговоры Трампа о возможных переговорах с Венесуэлой выглядят скорее попыткой прикрыть реальную линию Вашингтона, которая, как мы видим из анализа публикаций в СМИ, заключается в наращивании силового давления. Пока американские корабли и подлодки заходят в Карибское море, а новостные заголовки сообщают о тайных операциях ЦРУ, подобные заявления о дискуссиях выглядят больше как пропагандистский маневр", - сказала сенатор ТАСС.

Венесуэле, по мнению Никоноровой, вряд ли стоит рассчитывать на реальный переговорный процесс с Америкой, которая в то же время обсуждает планы ударов по венесуэльским объектам. "Вашингтон по-прежнему стремится диктовать свои условия", - подчеркнула она.

Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы рассчитывает на переговоры с США. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из штата Флорида 16 ноября.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.