Водолацкий считает, что слова Писториуса о войне с РФ вызваны "зудом гитлеризма"

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками посоветовал главе Минобороны ФРГ почитать "историю и кайзера Вильгельма II, и чем закончил Гитлер"

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус © Hesham Elsherif/ Getty Images

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года говорит о "зуде гитлеризма" в современной Германии. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Писториус заявляет, что в 2028 или 2029 году начнется война с Россией. Ну, это если у него проснулся какой-то зуд гитлеризма, то пусть почитает историю и кайзера Вильгельма II, и чем закончил Гитлер. Но если Писториус хочет так же закончить, как Гитлер, отравиться и погибнуть, это его право", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее слова Писториуса о начале войны между НАТО и Россией до конца 2029 года, заявила, что "теперь нет сомнений в том, кто агрессор".

15 ноября Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года. При этом он добавил ,что у альянса "есть значительный потенциал сдерживания", в том числе ядерный.