Сенатор Кисляк: Запад насаждает лживые нарративы о "разрухе" в России

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам указал на продвижение западными странами стереотипа о РФ как о варварской стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Западные СМИ и лидеры мнений насаждают "лживые нарративы о разрухе и коррупции" в России, которые рассчитаны в том числе на россиян. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на круглом столе "Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ".

"В контексте стремления Запада нанести нам стратегическое поражение их усилия, помноженные на современные возможности и технологии информационных средств, развиваются наиболее агрессивно. Продвигаются стереотипы о России как о варварской стране, чуть ли не изолированной в современном мире, отменяются наши достижения, культура, язык, переписывается история", - сказал Кисляк.

Он добавил, что западные "СМИ и лидеры мнений насаждают лживые нарративы о разрухе и коррупции в нашем государстве". "Все это рассчитано как на внешнюю аудиторию, так и на наших граждан", - отметил сенатор.

Один из участников дискуссии, вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Даниил Бисслингер отметил, что проблема информационных вбросов имеет глобальный характер и угрожает нормальному функционированию организаций, обществ и целых государственных систем, а справиться с ней в одиночку не способно ни одно государство. "Перед нами стоит задача - не просто реагировать на фейки, а создать долгосрочную систему международного сотрудничества в этой сфере, обучения пользователей и экспертов, многосторонней независимой проверки информации", - считает Бисслингер.

Эксперт GFCN Тимофей Ви в свою очередь выделил три направления в стратегии западной дезинформации. "Запад использует мультифронтальный подход, когда один нарратив упаковывается в самые разные форматы. Централизованное управление, где действия участников этой системы хорошо синхронизированы. И третий - диверсифицированные источники финансирования, которые позволяют сделать эту систему одновременно устойчивой и эффективной", - считает он.