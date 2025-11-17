Посольство РФ: двуличная позиция Австрии по неонацизму требует пересмотра

Российские дипломаты возмутились тем, что австрийская сторона в четвертый раз подряд проголосовала против резолюции ООН "Борьба c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Австрия занимает двуличную позицию по отношению к проблеме неонацизма, подобный курс ее правительства требует пересмотра. Об этом заявили в посольстве РФ в Вене.

"В целом позиция австрийского федерального правительства в отношении различных проявлений нацизма вызывает вопросы, поскольку преследование за нацистскую пропаганду здесь, по-видимому, осуществляется весьма дифференцированно. Украинские неонацисты, как видно, чувствуют себя в Австрии более чем комфортно. <...> Подобное двуличное поведение австрийского правительства позорно и требует решительного пересмотра", - отмечается в публикации российского диппредставительства в его Telegram-канале.

В посольстве пояснили, что каждое 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры украинские неонацисты проходят маршем по центру Вены, на различных митингах и маршах в альпийской республике при полном попустительстве полиции развевается черно-красный бандеровский флаг. При этом символика и идеология украинских неонацистов не подпадают в Австрии под Закон о запрещении (нацистской идеологии) 1947 года, несмотря на преступный характер бандеровского движения, пояснили дипломаты.

В посольстве обратили внимание, что 14 ноября Австрия в четвертый раз подряд проголосовала против резолюции ООН "Борьба c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Такая политика страны, чей народ был соучастником агрессии нацистской Германии против Советского Союза и многих других государств, возмутительна", - отметили российские дипломаты, добавив, что даже ссылки на пресловутую "евросолидарность" не могут в данном случае служить в качестве оправдания.