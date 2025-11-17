МИД: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не получала от Украины официального уведомления об остановке переговорного процесса. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров, - сказал он. - А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]".
Дипломат отметил, что Украина получила все документы, которые были предоставлены с российской стороны. "То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой [реакции] со своей стороны", - подчеркнул он.
Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что переговоры "поставлены Киевом на паузу", а турецкие представители "не раз призывали их возобновить".