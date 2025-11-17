МИД: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров

Украине предоставили все документы от российской стороны, но реакции не последовало, подчеркнул посол по особым поручениям Родион Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не получала от Украины официального уведомления об остановке переговорного процесса. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров, - сказал он. - А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]".

Дипломат отметил, что Украина получила все документы, которые были предоставлены с российской стороны. "То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой [реакции] со своей стороны", - подчеркнул он.

Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что переговоры "поставлены Киевом на паузу", а турецкие представители "не раз призывали их возобновить".