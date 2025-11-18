Мирошник: в регионах России за неделю от атак ВСУ погибли 13 человек

Еще 71 получил ранения, добавил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. От ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России за период с 10 по 16 ноября погибли 13 человек и 71 пострадал. Семеро из погибших, в том числе священник и ребенок, подверглись целенаправленным ударам при попытке эвакуироваться на российскую территорию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"По данным, собранным и верифицированным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 71 мирный житель: ранены 58 человек, погибли 13 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - сообщил он.

В частности, отметил Мирошник, череда преступлений украинских боевиков на прошедшей неделе пополнилась жуткой преднамеренной казнью священника с супругой и семьи прихожан с ребенком в ДНР, атакой на спасателей МЧС, ударами по жилым кварталам российских городов, причинением тяжких увечий десяткам мирных жителей, очередной попыткой дронной атаки на Нововоронежскую АЭС. "Семь мирных жителей, в том числе священник и 8-летний ребенок, погибли от целенаправленных ударов украинских дронов и минометов во время попытки эвакуироваться на российскую сторону под Константиновкой (ДНР)", - сообщил он.

От ударов украинских беспилотников за прошедшие семь дней пострадали 66 мирных жителей, что составило порядка 91% от общего числа пострадавших. За последние дни, по данным Мирошника, чаще всего беспилотники ВСУ атаковали водителей и пассажиров гражданских автомобилей, жителей частного сектора, мирных граждан на улицах населенных пунктов. "Украинские боевики намеренно атаковали гражданские объекты, жилые дома, автомашины работников экстренных служб, медучреждения, магазины, парковки, гражданский автотранспорт, демонстрируя свою террористическую сущность и намерение воевать с гражданским населением", - отметил он.

Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 848 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибра 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.

Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены странами Запада.