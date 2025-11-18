Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Встреча пройдет 18 ноября в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Исхаком Даром 18 ноября в Москве. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня состоятся переговоры Сергея Викторовича Лаврова с главой МИД Пакистана", - отметила дипломат.

В понедельник Лавров провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

На прошлой неделе агентство Independent News Pakistan со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Исхак Дар посетит Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем 17-18 ноября.