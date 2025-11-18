Верховный суд пояснил, какие факторы не снимают вины за неуплату штрафа

ВС подготовил проект постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Неправильный адрес проживания водителя в карточке учета автомобиля не является основанием для освобождения от ответственности за неуплату в срок штрафа за нарушение правил дорожного движения, выявленное камерами видеофиксации. Это разъяснил пленум Верховного суда России в подготовленном проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа".

"Неполучение лицом копии вынесенного в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ (материалов о правонарушении, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото- и видеозаписи - прим. ТАСС) постановления о наложении административного штрафа <…> ввиду ее направления по адресу, указанному в карточке учета транспортного средства, не являющемуся адресом места жительства физического лица при условии несообщения им в установленном законом порядке об изменении своего адреса, не может рассматриваться в качестве уважительной причины, препятствующей своевременной уплате административного штрафа, и не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа - прим. ТАСС)", - пояснил пленум ВС.

Верховный суд отметил, что надлежащим извещением такого лица о составлении протокола об административном правонарушении "может считаться извещение такого лица по адресу места жительства <…>, содержащемуся в регистрационных данных транспортного средства, если <…> отсутствовали сведения о том, что физическое лицо имеет иное место жительства".

В подготовленном постановлении Верховный суд напомнил, что поскольку за совершение административного правонарушения, зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме фото- и видеокамер, не может быть назначен административный арест, такие дела подлежат рассмотрению в двухмесячный срок со дня получения материалов судьей.

Проект постановления отправлен на доработку в редакционной комиссии.