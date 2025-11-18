Верховный суд РФ нашел замену Европейской Конвенции по правам человека

Высшая судебная инстанция сохранила все наработанные рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской Конвенции на статьи Международного пакта о защите гражданских и политических прав

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил постановление, исключающее из своих прежних постановлений упоминание Европейской Конвенции о защите прав человека, сохранив при этом защиту судами общепризнанных принципов и норм международного права.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из ряда международных договоров Совета Европы, включая Европейскую Конвенцию. В связи с этим Верховный суд России признал утратившим силу постановление от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней", а также исключил ссылку на Конвенцию, практику ЕСПЧ, рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского Комитета по предупреждению пыток из 25 постановлений пленума Верховного суда и 2 действующих постановлений пленума Высшего Арбитражного суда, принятых в 1999-2019 годах.

При этом высшая судебная инстанция сохранила все наработанные за эти годы рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской Конвенции на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого ООН 16 декабря 1966 года и вступившего в силу в марте 1976 года, участниками которого являются более 170 государств.

Международные нормы права

Исключив упоминание европейской Конвенции, Верховный суд практически ни слова не поменял в наработанных за последние десятилетия разъяснениях судам о применении в России общепризнанных принципов и норм международного права. Так, полностью сохранены разъяснения о праве граждан на рассмотрение дела в суде в разумные сроки. По уголовным делам они охватывают период от задержания или предъявления обвинения лицу до вступления приговора в силу либо прекращении уголовного преследования, по гражданским делам - от поступления иска в суд до исполнения судебного акта. Верховный суд при этом сослался на ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, особенно на подпункт "c" пункта 3 статьи 14, где говорится о праве каждого иметь гарантии "быть судимым без неоправданной задержки".

Принимая решение о заключении обвиняемых под стражу, суды должны учитывать необходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, предусмотренных статьями 2, 7, 9, 14 пакта о гражданских и политических правах, согласно которым никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а согласно статьи 10 пакта условия содержания обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству.

СМИ и защита чести и достоинства

В постановление пленума о защите чести и достоинства граждан и деловой репутации граждан и юридических лиц Верховный суд включил ссылку на статью 19 пакта. В соответствии с ней каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, которое включает свободу искать, получать и распространять информацию и идеи независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору.

При этом в части 3 статьи 19 пакта указано, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность и может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц и для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Нормы российского законодательства, ограничивающего распространение информации о частной жизни гражданина без его согласия, за исключением случаев, когда это делается в целях защиты общественных интересов, корреспондируется со статьей 17 пакта о гражданских и политических правах.

Единственным, что оказалось исключено из прежних толкований, стало указание судам о необходимости иметь ввиду, что в соответствии со ст. 5 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ "юмористический и сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела".

При этом Верховный суд сохранил норму о том, что если в ходе судебного рассмотрения дела выявлены обстоятельства, которые способствовали нарушению прав и свобод граждан, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ, суд вправе вынести частное определение, указав на обстоятельства и факты, требующие принятия необходимых мер.

Проект постановления отправлен на доработку в редакционной комиссии.

