Мишустин: народы стран ШОС связывает общая историческая память

По словам премьер-министра РФ, существует множество возможностей для расширения взаимодействия в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Народы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) связывает общая историческая память, а также уважительное отношение к традициям друг друга. Об этом заявил в ходе заседания Совета глав правительств государств ШОС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наши народы связывает общая историческая память, уважительное отношение к культуре и традициям друг друга", - подчеркнул глава правительства на площадке Национального центра "Россия", где проходит заседание. "Вместе мы праздновали восьмидесятилетие окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций", - напомнил Мишустин.

По словам главы кабмина, существует множество возможностей для расширения взаимодействия в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта. "Такие инициативы востребованы гражданами", - отметил Мишустин необходимость скорейшей их практической реализации.