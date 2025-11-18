Пленум Верховного суда РФ исключил из научно-консультативного совета 31 участника

В их числе руководитель и сотрудники Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева Лидия Михеева, Анна Архипова, Елена Павлова, Андрей Громов, Александр Ягельницкий

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России, прошедший под председательством Игоря Краснова, в числе прочих вопросов принял решение об исключении 31 человека из состава гражданско-правовой, экономико-правовой и международно-правовой секций Научно-консультативного совета при Верховном суде.

В их числе руководитель и сотрудники Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева Лидия Михеева, Анна Архипова, Елена Павлова, Андрей Громов, Александр Ягельницкий, замдекана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета Дамир Валеев, статс-секретарь - вице-президент РСПП Александр Варварин, проректор Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Андрей Винницкий и завкафедрой этого же университета Владимир Ярков и Бронислав Гонгало, завкафедрой коммерческого права юридического факультета СПГУ Владимир Попондопуло и доцент кафедры административного и финансового права юридического факультета СПГУ Маргарита Кустова, профессора юридического факультета МГУ Геннадий Волков, Дмитрий Ломакин, Евгений Губин, Наталья Козлова, заведующий сектором гражданского и предпринимательского права Института государства и права РАН Андрей Габов, сотрудники этого же института Светлана Крупко и Андрей Лисицын-Светланов, и. о. заведующего центром частного права Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве РФ Олег Гутников, главный научный сотрудник центра частного права ИЗиСП Ирина Хлестова, первый проректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Инна Ершова и профессор кафедры интеллектуальных прав МГЮА Надежда Шебанова.

Также исключены из секций завкафедрой Всероссийского государственного университета юстиции (РПА) Минюста РФ Марина Илюшина, завкафедрой гражданского права и процесса Воронежского госуниверситета Елена Носырева, доцент кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук Вадим Подейко, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский, завкафедрой международного частного права Всероссийской академии внешней торговли Александр Комаров и профессор той же кафедры Иван Зыкин, профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Алексей Костин.

28 октября из состава Научно-консультативного совета были исключены 18 человек.