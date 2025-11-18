Песков: России не будет на переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября

Пока эти контакты осуществляются без российского участия, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не участвует в переговорах с Украиной, которые состоятся в Турции 19 ноября.

"Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле", - сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений. Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.