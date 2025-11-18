В Кремле уверены, что коррупционный скандал в Киеве не останется без последствий

Трудно сейчас сказать, во что это выльется, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пока рано прогнозировать, чем закончится коррупционный скандал на Украине, но последствия у него однозначно будут. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий", - заметил он.

Песков обратил внимание, что на фоне этого скандала некоторые европейские столицы уже сомневаются, стоит ли теперь направлять "хоть копейку" в Киев. "Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. А как они будут развиваться дальше - мы все вместе с вами увидим", - подытожил представитель Кремля.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.