Путин встретится с главами правительств стран - участниц ШОС

Контакты пройдут 18 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями правительств государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые находятся в Москве, где проходит заседание Совета глав правительств стран ШОС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У Путина сегодня запланирована в Кремле встреча с главами делегаций, участниками заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС. Сейчас это заседание идет в расширенном составе. Главы сегодня будут у Путина на приеме, он с ними пообщается ", - отметил представитель Кремля.

Как уточнил Песков, запланированы выступление Путина в открытом режиме, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других.

Заседание Совета глав правительств (СГП) государств - участников Шанхайской организации сотрудничества завершит председательство России в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Планируется, что консолидированную позицию в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы зафиксируют в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС.