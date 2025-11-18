Песков: контактов Путина с Уиткоффом и турецкими политиками пока не планируется
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Контактов президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями турецкой стороны пока не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока таких конкретных планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли контакты Путина с Уиткоффом или представителями турецкой стороны после переговоров последних с Владимиром Зеленским в Турции.
Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных предложений.
Агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Зеленским.