Песков: контактов Путина с Уиткоффом и турецкими политиками пока не планируется

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, запланированы ли контакты российской лидера с ними после их переговоров с Владимиром Зеленским в Турции

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Контактов президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями турецкой стороны пока не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока таких конкретных планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли контакты Путина с Уиткоффом или представителями турецкой стороны после переговоров последних с Владимиром Зеленским в Турции.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных предложений.

Агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в переговорах с Зеленским.