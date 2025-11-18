Песков: Путин открыт для контактов с Уиткоффом и турецкими политиками

Речь идет о том, захотят ли они проинформировать Москву об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны в случае, если они захотят проинформировать Москву об итогах переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли контакты Путина с Уиткоффом или представителями турецкой стороны после последних переговоров с Владимиром Зеленским в Турции.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.

Агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщило, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.