В Кремле назвали оправданными отключения интернета для борьбы с дронами

Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
09:41
обновлено 09:49
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым", - сказал он в ответ на вопрос, считает ли Кремль эту меру эффективной. 

