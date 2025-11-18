В Кремле назвали оправданными отключения интернета для борьбы с дронами
Редакция сайта ТАСС
09:41
обновлено 09:49
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также
Переговоры по Украине и отключения интернета. Темы брифинга Пескова
"Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым", - сказал он в ответ на вопрос, считает ли Кремль эту меру эффективной.