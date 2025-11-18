Путин даст старт строительству атомного ледокола "Сталинград" в Петербурге

Президент РФ примет участие в церемонии закладки ледокола

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии начала строительства седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград" на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге. Позднее судно пополнит атомный флот России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола "Сталинград". Это будет в режиме видеоконференции, [судно] закладывается на Балтийском заводе. Выступят Путин, Лихачев (Алексей Лихачев - гендиректор Росатома - прим. ТАСС), Андрей Пучков - гендиректор ОСК и другие", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия продолжает создавать флот уникальных атомных ледоколов. "Это единственная страна, которая обладает таким флотом, обновляет его и расширяет его возможности", - подчеркнул Песков.

Ранее Лихачев сообщал, что закладка ледокола "Сталинград" проекта 22220 будет приурочена к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну. Задача ледоколов проекта 22220 - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.